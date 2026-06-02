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Экономика

В Татарстане на поддержку передовых инженерных школ направят 550 млн рублей

10:16, 02.06.2026

Средства выделяют в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие»

В Татарстане на поддержку передовых инженерных школ направят 550 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

Из бюджета Татарстана в 2026 году выделят 550 млн рублей на поддержку программ развития передовых инженерных школ. Речь идет об учреждениях, созданных на базе КНИТУ им. А.Н. Туполева — КАИ и Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти», сообщила пресс-служба Минфина республики.

Средства выделяют в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан».

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 466 млн рублей на реализацию программы по борьбе с онкологией.

Никита Егоров

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