В Татарстане на поддержку передовых инженерных школ направят 550 млн рублей
Средства выделяют в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие»
Из бюджета Татарстана в 2026 году выделят 550 млн рублей на поддержку программ развития передовых инженерных школ. Речь идет об учреждениях, созданных на базе КНИТУ им. А.Н. Туполева — КАИ и Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти», сообщила пресс-служба Минфина республики.
Средства выделяют в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан».
Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 466 млн рублей на реализацию программы по борьбе с онкологией.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».