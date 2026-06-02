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Экономика

Татарстан поднялся на четвертую строчку по доходам среди регионов

19:07, 02.06.2026

Лидером по доходам остается Москва с показателем в 5,4 триллиона рублей

Татарстан поднялся на четвертую строчку по доходам среди регионов
Фото: Динар Фатыхов

Татарстан демонстрирует рост экономических показателей, заняв четвертую позицию среди субъектов России по объему собственных доходов. Об этом сообщил председатель Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на прошедшем заседании, представив сравнительные данные по крупнейшим регионам страны.

Лидером по доходам остается Москва с показателем в 5,4 триллиона рублей. Санкт-Петербург и Московская область показали результаты в 1,37 и 1,43 триллиона рублей соответственно. Если брать консолидированный бюджет Татарстана 2025 года, то в его доходную часть поступило 725 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов — в размере 602 млрд рублей, сообщил глава Минфина РТ Марат Файзрахманов.

взято с сайта tatarstan.ru

На заседании отметили, что Татарстан демонстрирует положительную динамику, сокращая разрыв с ведущими регионами. Ранее республика занимала пятое-шестое место в рейтинге, а сейчас поднялась до четвертой позиции.

Подробнее об успехах региона — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

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ЭкономикаБюджет Татарстан

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