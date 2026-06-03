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Татарстан и Арабский союз инвесторов обсудили совместные проекты

16:10, 03.06.2026

На встрече с Талией Минуллиной глава союза выразила готовность помогать в продвижении инвестиционных возможностей республики на международном уровне

Татарстан и Арабский союз инвесторов обсудили совместные проекты
Фото: предоставлено пресс-службой АИР

3 июня руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина встретилась с главой Арабского союза женщин-инвесторов Ходой Галал Йасса, сообщила пресс-служба АИР РТ.

Во время встречи Хода Галал Йасса выразила заинтересованность в работе с Татарстаном и отметила, что готова помогать в продвижении инвестиционных возможностей республики на международном уровне.

предоставлено пресс-службой АИР

Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество. В частности, достигнуты предварительные договоренности о проведении бизнес-миссий и специальной сессии, посвященной инвестиционному сотрудничеству с Татарстаном, в рамках саммита «Арабо-Африканская инвестиционная и международная кооперация.

Наталья Жирнова

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