Павел Дуров анонсировал переименование криптовалюты TON

Это изменение является четвертым шагом в рамках инициативы MTONGA (Make TON Great Again)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о планах переименовать нативный токен блокчейн-платформы TON из Toncoin (TON) в Gram (GRAM). Соответствующее сообщение появилось в официальном канале Дурова.

Ранее на платформе TON Vote, где проходят голосования по изменениям в сети, было запущено обсуждение этого вопроса от имени Telegram. Однако голосование было удалено незадолго до публикации сообщения Дурова.

Согласно информации, блокчейн сохранит название The Open Network (TON), изменения коснутся только наименования токена и его биржевого тикера.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Дуров подчеркнул, что Gram изначально фигурировал как название криптовалюты в первой версии концепции проекта TON. Переименование он назвал «возвращением к истокам» и началом нового этапа развития. Это изменение является четвертым шагом в рамках инициативы MTONGA (Make TON Great Again).

Наталья Жирнова