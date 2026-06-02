Татарстану в июне спишут долги по кредитам на 23,7 млрд рублей

При этом в эту сумму не входят долги, связанные с инвестициями

Фото: Динар Фатыхов

В июне Татарстан ожидает списания задолженности по бюджетным кредитам в размере 23,7 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минфина республики Марат Файзрахманов на заседании комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам.

— По итогам 2025 года Татарстан подал заявку на списание 23,7 млрд рублей. Заявка была принята, и мы успешно прошли проверку Федерального казначейства. Все расходы подтверждены и согласованы с Минфином России, — отметил министр.

Отметим, что регионы России могут избавить от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, которые образовались на 1 марта 2025 года. Исключения — долги, связанные с инвестициями.

Списание возможно при условии, что высвобождаемые средства будут направлены на одобренные Правительством РФ направления. В частности, регионы могут инвестировать в проекты в сфере ЖКХ, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, компенсацию расходов по инвестиционному налоговому вычету, переселение граждан из аварийного жилья и другие важные инициативы.

Ранее сообщалось, что каждый шестой житель Татарстана установил самозапрет на кредиты.

Никита Егоров