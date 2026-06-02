Первый этап строительства КПО в Лениногорском районе обойдется не более чем в 4,5 млрд рублей

На проектирование комплекса обработки отходов в Татарстане выделят 70,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане объявили электронный конкурс на разработку проектно-сметной документации для строительства комплекса по обработке отходов (КПО) в Лениногорском районе Татарстана. Объект разместится на территории Письмянского сельского поселения на участке площадью более 610 тысяч квадратных метров.

— Предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта определить в процессе проектирования сводным сметным расчетом. Предельная стоимость строительства первого этапа составляет 4,5 млрд рублей, — сказано в техническом задании проекта.

При этом финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств заказчика — ООО «Региональный экологический оператор».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Планируется обработка 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) ежегодно, 45 тысяч тонн крупногабаритных отходов и 120 тысяч тонн отходов для компостирования. Участок размещения отходов рассчитан на 300 тысяч тонн в год. При этом 100% поступающих отходов будут проходить сортировку, а не менее 35% направятся на компостирование.

Срок эксплуатации полигона составит 25 лет.

Начальная стоимость контракта на разработку проектно-сметной документации составляет 70,866 млн рублей. Напомним, что ближайший памятник археологии — Воздвиженская стоянка — находится в 10 км от исследуемого участка. Строительство комплекса не окажет негативного влияния на его сохранность.



Наталья Жирнова