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Журналистка Ксения Собчак оценила стенд Татарстана на ПМЭФ

10:54, 03.06.2026

Гостей встречают чак-чаком

Журналистка Ксения Собчак оценила стенд Татарстана на ПМЭФ
Фото: взято из телеграм-канала "СОБЧАК"

Журналистка Ксения Собчак посетила стенд Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме.

— Стенд Республики Татарстан оформлен в национальном стиле. Обещают рассказать про роботов и встречают чак-чаком, — поделилась она в своем телеграм-канале.

Корреспондент «Осторожно Media» также добавила, что с утра мечтает попробовать одно из национальных блюд республики — треугольник (очпочмак по тат.).

Никита Егоров

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Экономика Татарстан

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