Журналистка Ксения Собчак оценила стенд Татарстана на ПМЭФ
Гостей встречают чак-чаком
Журналистка Ксения Собчак посетила стенд Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме.
— Стенд Республики Татарстан оформлен в национальном стиле. Обещают рассказать про роботов и встречают чак-чаком, — поделилась она в своем телеграм-канале.
Корреспондент «Осторожно Media» также добавила, что с утра мечтает попробовать одно из национальных блюд республики — треугольник (очпочмак по тат.).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».