Эксперт объяснил, как россиянам сэкономить до 25% на продуктах

Первый совет: ведите учет расходов по неделям

Фото: Мария Зверева

Чтобы сэкономить на продуктах до 25% денег, нужно распланировать бюджет на продукты. Об этом сообщила Татьяна Волкова, финансовый эксперт, гендиректор ООО «Финтеллект», чьи слова приводит «Газета.Ru».

Она отметила, что в среднем российская семья тратит на продукты около 30–35% дохода. Если ваши расходы на еду выше, то посмотрите траты за последние 2–3 недели и определите для себя лимит на неделю. Причем лучше вести учет именно неделями, чтобы было проще.

Также нужно составить меню на неделю и список покупок. Следующий нюанс — избегайте крайностей, не берите самые дешевые или самые дорогие продукты, идеальный вариант — товары средней цены. Еще при анализе следует сравнивать цену за килограмм, читать состав, проверять реальную выгоду акций и не переплачивать за «эко» и «фермерское», если разница неочевидна.

Помимо этого, летом стоит чаще покупать сезонные овощи — они дешевле и свежее, чем зимой. В зимнее же время покупайте крупы, мясо и замороженные продукты.

Еще следует избегать трат на мелочи вроде «кофе по дороге», «что-нибудь к чаю» и тому подобное.

Никита Егоров