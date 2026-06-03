В Татарстане объем планируемых инвестиций по проектам ГЧП превысил 400 млрд рублей

Республика заняла шестое место в рейтинге регионов России по накопленному опыту реализации проектов государственно-частного партнерства по итогам 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял шестое место в рейтинге регионов России по накопленному опыту реализации проектов государственно-частного партнерства по итогам 2025 года. Республика получила 25,3 балла и вошла в число лидеров страны по этому показателю. Такие данные приводит Минэкономразвития России.

Согласно цифрам в документе, общий объем планируемых инвестиций по проектам ГЧП в регионе составил 406,1 млрд рублей, а приведенный объем инвестиций достиг 127,2 млрд рублей.

Ранее глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина заявила о необходимости доработки законодательства о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с учетом рисков инвесторов и публичной стороны.

Наталья Жирнова