В Татарстане участникам СВО вернули 750 млн рублей по транспортному налогу

В Татарстане участникам СВО вернули 750 млн рублей по транспортному налогу

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане участникам СВО и членам их семей вернули из республиканского бюджета 750 млн рублей, уплаченных ими по транспортному налогу. Об этом сегодня сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов на заседании бюджетного комитета в Госсовете РТ.

— При плановом задании по транспортному налогу в 7,8 млрд рублей фактически зачислены 7,725 млрд рублей. Причиной неисполнения годового плана является перерасчет в декабре 2025 года, когда были приняты изменения в Налоговом кодексе РФ по освобождению ветеранов, участников СВО и членов их семей от уплаты транспортного налога, — сообщил он. В результате им было возвращено 750 млн рублей.

Федеральная льгота по «обнулению» транспортного налога для участников СВО и членов их семей была введена в ноябре 2025 года. Льгота установлена федеральным законом №425-ФЗ и распространяется на период с 2022 года. Участники СВО освобождаются от уплаты в размере 100% независимо от мощности двигателя. Соответственно, льгота применяется и в отношении снегоходов, мотосаней и моторных лодок с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил, говорится на сайте ФНС РФ. Правда, предоставляется только за период участия в СВО. Для получения бессрочной льготы на имущество физических лиц необходимо приобрести льготный статус — ветерана боевых действий.

Луиза Игнатьева