В Татарстане отремонтируют шесть культурных клубов на 196 млн рублей
Все работы проделают в 2026 году
Из бюджета Татарстана выделят 196 млн рублей на ремонт шести культурно-досуговых клубов. Все работы проделают в 2026 году в рамках нацпроекта «Семья», сообщила пресс-служба Минфина республики.
— На данные цели в бюджете Республики Татарстан предусмотрено 196 088,1 тыс. рублей, в том числе 143 144,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, — говорится в сообщении.
Пространства обновят в Мамадышском, Кукморском, Арском и Балтасинском районах Татарстана.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на поддержку передовых инженерных школ направят 550 млн рублей.
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