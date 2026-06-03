В Татарстане отремонтируют шесть культурных клубов на 196 млн рублей

Все работы проделают в 2026 году

Фото: Артем Дергунов

Из бюджета Татарстана выделят 196 млн рублей на ремонт шести культурно-досуговых клубов. Все работы проделают в 2026 году в рамках нацпроекта «Семья», сообщила пресс-служба Минфина республики.

— На данные цели в бюджете Республики Татарстан предусмотрено 196 088,1 тыс. рублей, в том числе 143 144,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, — говорится в сообщении.

Пространства обновят в Мамадышском, Кукморском, Арском и Балтасинском районах Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на поддержку передовых инженерных школ направят 550 млн рублей.

Никита Егоров