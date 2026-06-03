В ВТБ назвали причины, которые не позволят рублю резко ослабнуть до конца года

По мнению экспертов банка, до конца года доллар задержится на уровне около 80 рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на ПМЭФ-2026 назвал факторы, которые, по ожиданиям банка, удержат курс от сильного ослабления. В беседе с РБК он заявил, что до конца года доллар задержится на уровне около 80 руб.

Среди ключевых причин, препятствующих ослаблению, топ-менеджер выделил сохранение высоких цен на нефть, а также ожидания, что возможное понижение цены отсечения для бюджетного правила (его параметры могут пересмотреть в 2027 году) не будет радикальным.

Ранее в своей стратегии на 2026 год ВТБ закладывал более слабый курс — 85–88 руб. за доллар, однако сейчас прогноз пересмотрен. Пьянов отметил, что прогнозирование курса осложняется короткой историей плавающего курса в России, влиянием непредсказуемых событий и инертностью экспертного мнения.

Комментируя тезис первого зампреда «Совкомбанка» Сергея Хотимского о «безволии государства» в борьбе с укреплением рубля, Пьянов не согласился с такой оценкой. «Видим ли мы бездействие государства? Мое личное мнение — это бездействие и есть действие, которое ускоряет снижение ключевой ставки. Потому что ставка будет влиять на большее количество отраслей, чем рубль», — заявил он.

Другие аналитики тоже стали чаще закладывать в свои прогнозы более крепкий рубль, чем ожидали в начале 2026 года.