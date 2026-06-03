Татарстан показал средние результаты по темпам реализации проектов ГЧП

Одновременно регион занял 63-е место в рейтинге нормативно-институциональной среды для развития ГЧП

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан расположился на 27-м месте среди российских регионов по динамике развития проектов государственно-частного партнерства, следует из данных Минэкономразвития РФ. Республика получила 1,1 балла по данному показателю, а объем планируемых инвестиций по текущим проектам составил 5,96 млрд рублей.

Одновременно регион занял 63-е место в рейтинге нормативно-институциональной среды для развития ГЧП с итоговой оценкой 50 баллов. Несмотря на максимальные показатели по дисциплине, более низкие результаты по открытости и обеспеченности повлияли на итоговую позицию республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно тем же данным, в Татарстане объем планируемых инвестиций по проектам ГЧП превысил 400 млрд рублей. Регион занял шестое место в рейтинге регионов России по накопленному опыту реализации проектов государственно-частного партнерства по итогам 2025 года.

Наталья Жирнова