Каждый десятый опрошенный россиянин не пользуется пластиковыми картами

Среди 89% респондентов, которые не отказались от физических карт, лишь 32% никогда не используют альтернативные способы безналичной оплаты

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С начала года доля россиян, оплачивающих товары и услуги «безналом», но без использования пластиковой карты, выросла до 14,9% от общего числа безналичных операций, следует из данных ЦБ России.

Согласно опросу маркетплейса «Выберу.ру», 11% респондентов вообще не пользуются пластиковыми картами. Из них 48% имеют физические карты, но не платят ими за покупки, а 29% раньше пользовались пластиком, однако после окончания срока действия не стали его перевыпускать и теперь используют карту только в виртуальном формате.

Еще 14% сознательно оформили виртуальную карту, а 9% перестали пользоваться пластиком, несмотря на то что он все еще у них есть, и теперь даже не могут вспомнить, где хранится карта.

Среди 89% респондентов, которые не отказались от физических карт, лишь 32% никогда не используют альтернативные способы безналичной оплаты. При этом 68% применяют их как дополнение к основному способу расчетов. Треть опрошенных совмещает использование пластика с оплатой через СБП — чаще всего по просьбе продавца, а 23% прибегают к СБП, когда забывают карту дома. Еще 25% периодически оплачивают покупки через приложения для бесконтактной оплаты, а 18% используют биометрию, преимущественно для оплаты проезда в метро.

Исследование также выявило различия в отношении к безналичной оплате без использования карт в зависимости от возраста и пола. Наиболее активно такими способами пользуются мужчины в возрасте 18–25 лет — 64%. Среди женщин чаще всего альтернативные формы оплаты выбирают респонденты в возрасте 25–35 лет — 57%. Реже всего к оплате без карты (за исключением наличных расчетов) прибегают женщины в возрасте от 50 до 65 лет — 89%, а также мужчины той же возрастной группы — 98%.

— Число вариантов безналичной оплаты без использования карт с каждым годом растет, и мы видим, что россияне активно осваивают новые возможности. На смену ставшим когда-то привычными, но переставшим работать зарубежным приложениям для бесконтактной оплаты приходят новые продукты российских банков, и они не остаются без внимания пользователей. Отдельно стоит отметить СБП, которая за семь лет с момента запуска стала неотъемлемым инструментом среди платежных средств россиян. По результатам опроса мы также видим, что в России растет интерес и к новым форматам платежей, например к оплате по биометрии. Пока доля пользователей такого способа оплаты невелика, однако, на наш взгляд, она будет увеличиваться по мере распространения биометрической идентификации в различных сферах жизни, — говорит Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».

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Никита Егоров