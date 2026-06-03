В отелях Петербурга в даты ПМЭФ представили меню дореволюционной России стоимостью 8,7 тыс. рублей

В составе — ладожская форель и десерт «Прекрасная Елена»

Фото: Арсений Фавстрицкий

В отелях Петербурга гостям ПМЭФ представили меню, куда вошли блюда дореволюционной России. Такие обеды предлагали в гостиницах в 1914 году, пишет РИА «Новости».

В составе меню — ладожская форель с цветной капустой по-польски с каперсовым маслом (2,1 тыс. рублей), жареная утиная грудка с сезонными овощами, соусом малага и кресс-салатом (2,7 тыс.), десерт «Прекрасная Елена» с грушей, сваренной в сиропе и поданной с ванильным мороженым под соусом из горячего шоколада (стоит 1,3 тыс.).

Также в меню включили блины с черной икрой и сметаной (стоят от 2,6 до 7 тыс. рублей в зависимости от сорта икры).

Отметим, что совокупная стоимость всех блюд «дореволюционного меню» составит от 8,7 тыс. до 13,1 тыс. рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня.

Ранее сообщалось, что обед в ресторане на ПМЭФ обойдется почти в 8 тыс. рублей.

Никита Егоров