На ПМЭФ впервые показали флагманский кроссовер Volga K50

Минимальная стоимость новой Volga составит 2,75 млн рублей

Фото: официальный телеграм-канал Volga

Российский автопроизводитель Volga впервые показал флагманский кроссовер K50. Машину представили на Петербургском международном экономическом форуме.

Машины планируют начать продавать уже в июне. В автомобиле класса SUV D установлен турбодвижок объемом 2 литра и мощностью 238 лошадиных сил. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат. Также на машине установлен полный привод.

официальный телеграм-канал Volga

Ранее сообщалось, что кроссовер Volga K50 будет стоить от 4,2 млн рублей. Его длина составит 4 770 мм, а колесная база — 2 845 мм.

Минимальная стоимость новой Volga составит 2,75 млн рублей. Это ценник за кроссовер K40.

Никита Егоров