Новости экономики

19:04 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

На ПМЭФ впервые показали флагманский кроссовер Volga K50

11:53, 03.06.2026

Минимальная стоимость новой Volga составит 2,75 млн рублей

На ПМЭФ впервые показали флагманский кроссовер Volga K50
Фото: официальный телеграм-канал Volga

Российский автопроизводитель Volga впервые показал флагманский кроссовер K50. Машину представили на Петербургском международном экономическом форуме.

Машины планируют начать продавать уже в июне. В автомобиле класса SUV D установлен турбодвижок объемом 2 литра и мощностью 238 лошадиных сил. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат. Также на машине установлен полный привод.

официальный телеграм-канал Volga

Ранее сообщалось, что кроссовер Volga K50 будет стоить от 4,2 млн рублей. Его длина составит 4 770 мм, а колесная база — 2 845 мм.

Минимальная стоимость новой Volga составит 2,75 млн рублей. Это ценник за кроссовер K40.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть613.6
  • Нижнекамскнефтехим67.5
  • Казаньоргсинтез59.6
  • КАМАЗ61.7
  • Нижнекамскшина30.95
  • Таттелеком0.593