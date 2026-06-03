На ПМЭФ впервые показали флагманский кроссовер Volga K50
Минимальная стоимость новой Volga составит 2,75 млн рублей
Российский автопроизводитель Volga впервые показал флагманский кроссовер K50. Машину представили на Петербургском международном экономическом форуме.
Машины планируют начать продавать уже в июне. В автомобиле класса SUV D установлен турбодвижок объемом 2 литра и мощностью 238 лошадиных сил. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат. Также на машине установлен полный привод.
Ранее сообщалось, что кроссовер Volga K50 будет стоить от 4,2 млн рублей. Его длина составит 4 770 мм, а колесная база — 2 845 мм.
Минимальная стоимость новой Volga составит 2,75 млн рублей. Это ценник за кроссовер K40.
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