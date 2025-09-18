При каких условиях беспилотники появятся на дорогах Казани

Рифкат Минниханов заявил, что для начала предстоит решить правовые вопросы

Рифкат Минниханов сообщил, что беспилотные автомобили в Татарстане пока не выйдут на дороги общего пользования из-за нерешенных правовых вопросов. Хотя регион тестирует технологии с 2018 года, полномасштабному внедрению мешает отсутствие специальной инфраструктуры и четкого законодательства. При этом замминистра транспорта России назвал ориентировочную дату массового запуска беспилотников в России — 2030 год. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ввести беспилотные авто на дороги Казани хотели еще в 2019 году

Директор республиканского учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов рассказал «Реальному времени» о перспективах появления на столичных дорогах беспилотных автомобилей.

— Если десять лет назад мы говорили, что без специально выделенных полос беспилотники никогда не поедут, а другие {не соглашались], то сейчас опять начали муссировать, что выделенные полосы нужны. Это сложный вопрос. Но пока не решат правовые вопросы — [беспилотные авто] на дорогах не появятся, — отметил Минниханов.

При этом, по его словам, речь идет даже о такого формата беспилотных автомобилях, как те, которые эксплуатируются в Иннополисе, когда в автомобиле находится инженер-испытатель, контролирующий поездку и другие процессы.

Напомним, что с 2018 года Татарстан выступает пилотным регионом для испытаний беспилотных транспортных средств (БПТС). Первые беспилотные такси были запущены в Иннополисе, где продолжаются совместные усилия корпорации и города по настройке процессов эксплуатации. В 2019 году пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова сообщила, что внедрение беспилотников на улицах Казани приостановлено ввиду недостаточной инфраструктуры и высокой загруженности дорог автомобилями.

В том же 2018 году депутаты Государственного Совета Татарстана заявили о намерении разработать законопроект, касающийся внедрения инноваций в транспортную сферу. Обсуждение документа планировалось начать в 2019 году, однако конкретные шаги последовали лишь в 2020 году, когда комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству разработал постановление о развитии инновационных технологий в транспорте и поддержке соответствующих рыночных сегментов. Документ подчеркивал необходимость модернизации дорожной сети, включая улучшение состояния покрытия, разметки и дорожных знаков, а также введение мер поддержки государства.

Руководитель разработки постановления депутат Марат Галеев подчеркнул, что предложенный документ носит рамочный характер, но важен для дальнейшего продвижения идеи. Согласно Галееву, полноценная правовая основа должна была сформироваться к 2022 году.

— Главная проблема, как и в других странах, это определение виновника в случае аварии с беспилотником. Кроме того, чтобы беспилотники поехали, необходима соответствующая инфраструктура — дороги, оснащенные соответствующими датчиками. Процесс движется, но не так быстро, как хочется, — заявил Галеев в разговоре с журналистом.

Помимо правовой базы нужна инфраструктура

Напомним, что на полях ПМЭФ-2025 замминистра транспорта России заявлял о появлении на дорогах беспилотных авто к 2030 году. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», тогда заявляли. что перед тем, как они появятся, необходимо обеспечить инфраструктуру в виде зарядок, специальных маячков, на которые будет ориентироваться авто, особой разметки для беспилотных авто. Но самое главное — создать ту самую нормативно-правовую базу, которая ответит на вопрос — сбивать бабушку или вылететь в кювет.

— На сегодняшний день у специалистов нет четкого понимания, как беспилотные автомобили смогут функционировать в условиях реального городского трафика, — говорил заместитель руководителя АСУДД Казани Евгений Пыров.

По его словам, существующие технологии, включая лидары, могут оказаться недостаточно эффективными в условиях интенсивного движения и непредсказуемого поведения других участников дорожного движения. Особое внимание спикер уделил правовому аспекту внедрения беспилотного транспорта.