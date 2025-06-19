Обещанного шесть лет ждать: готовы ли дороги Казани к беспилотному такси?

До 2030 года экспертам предстоит разработать юридическую базу и найти ответ на вопрос — сбивать ли пешехода-нарушителя или вылетать в кювет

Фото: Олег Тихонов

В России вновь заговорили о введении беспилотного такси — в Минтрансе заявили, что машины без водителей начнут возить пассажиров после 2030 года. Однако есть множество проблем, препятствующих этому — инфраструктурная неготовность и написание новых законов одни из них. Например, в ситуации выбора между столкновением с препятствием или наездом на пешехода, автомобиль предпочтет защитить находящихся внутри людей, уверены эксперты. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстан уже шесть лет пытается вывести беспилотники на дороги

Пассажирские беспилотники появятся на улицах городов страны после 2030 года. Российское Министерство транспорта намерено постепенно вводить подобные транспортные средства, гарантируя максимальную безопасность пассажиров и пешеходов. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, сейчас на городских дорогах уже работают небольшие роботизированные доставщики товаров — роверы. Как отметил спикер, приоритет ведомства заключается в обеспечении высокого уровня надежности технологий управления автономными автомобилями.



В свою очередь Татарстан с 2018 года является пилотным регионом для тестирования БПТС (беспилотных транспортных средств). В частности, первые беспилотные такси появились в Иннополисе. Уже на протяжении последних семи лет корпорация вместе с городом продолжает настраивать процессы. В 2019 году руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова заявляла, что Казань отказалась от выхода беспилотников на дороги из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и большого количества автомобилей на дорогах.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В том же 2018 году депутаты Госсовета Татарстана сообщили о планах по созданию законопроекта. Планировалось, что депутаты рассмотрят его в 2019 году. Однако первая «конкретика» появилась спустя два года — в 2020-м. Тогда члены комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству ГС РТ разработали «Постановление о развитии инновационных технологий в сфере транспорта и создании условий для развития сегмента рынка инновационных транспортных средств». Авторы документа отмечали, что для полноценного развития БПТС необходима модернизация транспортной инфраструктуры — асфальта, разметки, знаков. Также должны быть предусмотрены меры господдержки отрасли.

Депутат парламента и руководитель проекта по разработке документа Марат Галеев тогда отмечал, что представленный проект является рамочным, но необходимым для дальнейшей работы в этом направлении. По мнению Галеева, нормативная база должна была быть полностью готова еще три года назад — к 2022 году.

— Главная проблема, как и в других странах, это определение виновника в случае аварии с беспилотником. Кроме того, чтобы беспилотники поехали необходима соответствующая инфраструктура — дороги, оснащенные соответствующими датчиками. Процесс движется, но не так быстро, как хочется, — заявил Галеев в разговоре с журналистом.

Лидары и другие датчики могут не спасти от непредсказуемых последствий

Заместитель руководителя АСУДД Казани Евгений Пыров прокомментировал перспективы внедрения беспилотного транспорта в городе, отметив ряд существенных препятствий на пути реализации этой технологии.

— На сегодняшний день у специалистов нет четкого понимания, как беспилотные автомобили смогут функционировать в условиях реального городского трафика, — отмечает Пыров.

По его словам, существующие технологии, включая лидары, могут оказаться недостаточно эффективными в условиях интенсивного движения и непредсказуемого поведения других участников дорожного движения. Особое внимание спикер уделил правовому аспекту внедрения беспилотного транспорта.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— В случае ДТП с участием беспилотного автомобиля возникает множество вопросов относительно ответственности. Особенно это актуально для сложных перекрестков с большим потоком пешеходов и велосипедистов, — сказал Пыров.

Что касается пилотного проекта в Иннополисе, то, по мнению специалиста, условия этого города не могут считаться репрезентативными для полноценного тестирования технологии. По словам Пырова, в Иннополисе практически отсутствует автомобильный трафик, а все объекты находятся в шаговой доступности, что не отражает реальную картину городских условий.

В ДТП могут быть виноваты трое: владелец, производитель или программист

Юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем уверен, ключевой проблемой остается вопрос ответственности в случае ДТП с участием беспилотных автомобилей.



— Существует три основных варианта распределения ответственности: владелец транспортного средства, производитель технической части автомобиля или разработчик программного обеспечения, — отмечает эксперт. Он подчеркивает, что окончательное решение по этому вопросу предстоит принять либо правительству РФ через внесение изменений в ПДД, либо Верховному суду.

Особое внимание Копвиллем уделяет этической стороне вопроса. По его словам, система программируется на сохранение жизни пассажиров, что может привести к принятию решений в ущерб другим участникам движения — поясняет юрист. Он также указывает на сложности взаимодействия беспилотного транспорта с правоохранительными органами и оформлением нарушений. Например, в ситуации выбора между столкновением с препятствием или наездом на пешехода, автомобиль предпочтет защитить находящихся внутри людей.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Кроме того, как отмечает эксперт, инспекторы ГИБДД не могут проверить документы у беспилотного автомобиля, а в случае нарушения правил возникает сложность с оформлением происшествия. При этом он подчеркивает, что все беспилотные автомобили оснащены камерами, позволяющими фиксировать нарушения других участников движения, что можно назвать плюсом.

Копвиллем также выражает сомнения относительно возможности массового внедрения беспилотного транспорта в крупных городах в ближайшие годы.

— Опыт Иннополиса, где движение практически отсутствует, не может быть экстраполирован на миллионник, — заключает юрист, отмечая, что даже в тестовых зонах беспилотные автомобили в основном используются для доставки грузов, а не для полноценного передвижения по городу.

Неработающий интернет и нехватка инфраструктуры могут зарубить все планы

Схожими вопросами задается и основатель транспортно-строительной компании «Капитал», экономист Рамиль Хакимзянов.



— Главный вопрос, который необходимо решить при формировании нормативно-правовой базы — это ответственность за возможный ущерб. Ключевым аспектом является определение, кто будет нести ответственность за технические сбои — производитель беспилотного такси или его собственник, — задается вопросом собеседник.

Хакимзянов обращает особое внимание на вопросы страхования, отмечая, что страховые компании могут установить заградительные ставки из-за отсутствия доверия к беспилотным автомобилям и непредсказуемости ситуации. При этом экономист считает, что искусственный интеллект может оказаться надежнее человеческого фактора, поскольку исключает такие риски, как усталость водителя или отвлечение на телефон.

Среди технических сложностей эксперт выделяет проблему неадаптированных заездов и отсутствие актуальных карт. Существенным препятствием могут стать сбои в интернет-соединении и недостаточное количество спутников для навигации. Крайне важно своевременное обновление информации о ремонте дорог, так как беспилотник может не увидеть ремонтные работы и столкнуться с дорожными службами.

— Если речь идет об электромобильном такси, необходимо обеспечить достаточное количество зарядных станций и рассмотреть вопрос льготных тарифов на электроэнергию для таксопарков. Несмотря на рост стоимости электроэнергии, такой вариант должен оставаться более выгодным, чем заправка топливом, — отмечает экономист.