«Тот, кто уехал, за три года уже ассимилировался»

Завершится ли миграция российских ученых и айтишников и что привлекает кадры

Фото: Мария Зверева

Три года назад Россия столкнулась с оттоком кадров. В IT нехватка специалистов до сих пор остается главным вызовом. «В 22-м году действительно многие специалисты уехали. Я бы сказал, что через год-полтора они начали возвращаться. Многие вернулись. Вспоминается известный мем: «Не путайте туризм с миграцией». Не все приросли, не все нашли свое место. Был период, когда там людей увольняли, а у нас в это время, наоборот, нанимали. Это ресурс, но, наверное, не стоит на него рассчитывать: кто уехал, за три года уже ассимилировался», — заявил в эксклюзивном интервью выездной редакции «Реального времени» на форуме Kazan Digital Week заместитель руководителя инфраструктурного направления ICL Services Иван Синёв. Что думают о ситуации с кадрами технологические компании — в материале «Реального времени».

«Многие ученые сейчас хотят вернуться»

Одна из отраслей, пострадавшая от оттока кадров, — наука. Сообщалось, что из России уехали тысячи ученых. Хотя министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью «Газете.Ru» не подтвердил эту информацию, но признал, что проблема есть:

— Российским специалистам предлагают более выгодные условия, в самых разных странах — как дружественных, так и недружественных. Но, все же, количество переездов не измеряется теми цифрами, которые приводят коллеги. Надо еще понимать, что у нас мобильность не только исходящая, но и входящая. К нам тоже приезжают коллеги из других стран, в том числе имеющие ученые звания.

Сейчас многие хотят вернуться в Россию, заявил в эксклюзивном интервью выездной редакции «Реального времени» председатель совета директоров АО «Концерн Гранит» Олег Овчинников.



— Благодаря той политике, которая проводится в нашей стране, ученые сейчас хотят вернуться, и я это доподлинно знаю. Многие через вузы возвращаются, эти вузы к нам обращаются, чтобы мы этих ученых, их талант и возможности приспособили в наших конкретных делах. Я уверен, что будущее за нашей наукой, за нашими людьми, — заявил он.

Неприлично большие зарплаты айтишников — не их вина

Другая тема — нехватка кадров в IT, которая до сих пор остается главным вызовом.

— У нас зарплаты у айтишников неприлично большие, и это не их вина. Это проблема общеотраслевая, связана с тем, что их просто не хватает, — заявил в интервью выездной редакции заместитель руководителя инфраструктурного направления ICL Services Иван Синёв.



Самое большое количество вакансий открыто последние три года. «Всем нужны сеньоры. Есть такая шутка: «Если у нас не будет джунов, то откуда взяться сеньорам?», — прокомментировал он.

Однако тем, кто сейчас поступает в вузы на IT-специальности, стоит подумать — что будет через пять лет и будет ли такая же нехватка кадров?

— Она же есть здесь и сейчас, — заметил Иван Синёв.

Что касается возвращения уехавших кадров, заместитель руководителя инфраструктурного направления ICL Services согласился с Олегом Овчинниковым: «Есть такой процесс».

Не все идут за деньгами

Проблема с кадрами действительно есть, подтвердил генеральный директор АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» (АО «РИВЦ») Нияз Халиуллин. Но есть простое решение, о котором уже говорил Иван Синёв.

— Если у тебя есть достаточно большой контракт, финансирование, ты можешь платить хорошие деньги. За такие деньги ты можешь взять хорошего специалиста. Все очень просто, — заявил Нияз Халиуллин.



При этом за 50, 60, даже за 80 или 100 тысяч рублей хорошего специалиста не найти.

— Я даже не говорю про IT, а в принципе. Мы должны платить хорошую конкурентную ставку, а лучше выше. У нас, допустим, расценки по некоторым специальностям выше, чем московские. Когда мы говорим про инвестиционный климат Татарстана — чем он лучше, тем мы больше зарплаты можем платить. Чем мы больше зарплату можем платить, чем больше людей к нам приезжает, тем больше налогов у нас аккумулируется, — высказал мнение гендиректор РИВЦ.

Второе, что привлекает, — интересные проекты.

— Зачастую интересные проекты и задачи мотивируют людей больше, чем заработная плата. Много очень людей интересных, творческих, талантливых, они не идут за деньгами. Они идут за идеей, — подытожил он.