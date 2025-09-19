Алексей Клочков представил книгу «Казань времен Ивана Грозного»

Четвертое исследование краевед создал на основе писцовой книги XVI века

Это уже четвертая книга Алексея Клочкова. Фото: Артем Дергунов

В культурном центре имени Пушкина краевед Алексей Клочков презентовал новую книгу «Казань времен Ивана Грозного», описав город XVI века и уже по традиции представив его подробнейшую карту. На вечере прозвучало немало любопытных фактов, в частности, автор подробно описал городской квартал, где была найдена одна из самых почитаемых православными святынь — Казанская икона Божией матери.

Путеводитель по налогоплательщикам

В четвертой книге Алексей Клочков погрузился в глубины истории. Если в первой, «Казань из окон трамвая», было много личных воспоминаний автора, то во второй, «Казань: логовища мокрых улиц» краевед изучал подробности бытования Мокрой слободы.

«Казанский посад: стены и судьбы» 2022 года сложился благодаря работе с планами инженера-поручика Артемона Сацыперова и картой архитектора Алексея Квасова. Так появилась книга об оборонительных укреплениях, вдоль которых автор предлагает прогуляться читателю. В 1730 году эти стены уже начали разбирать.

— С 90 процентами присутствующих я общался более-менее близко, так что я рад, что здесь собрался ближний круг, — начал встречу Клочков в зале, где, если и были пустые места, то по недоразумению.

Читателей пришло немало. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как пишет в предисловии к четвертому тому один из консультантов, «популяризатор казанского краеведения» Илья Евлампиев, он, как и многие, предлагал автору сделать исследование на основе «Писцовой книги по городу Казани с уездом, выполненной в 1656—1568 гг. царскими окольничими Н.В. Борисовым и Д.А. Кикиным». Впервые полностью она вышла в 1932-м. Никита Васильевич и Дмитрий Андреевич собирали данные для властей.

— Цель у них была не составить путеводитель по Казани, а переписать казанских жильцов всех сословий, чтобы было удобно собирать налоги, — отметил писатель, который рассказал, что сам он с семи лет любил рисовать карты, причем по памяти.

Автографы Клочков начал ставить еще до лекции. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Путешествие с Борисовым и Кикиным

По подробному словесному описанию и уже имевшимся данным Клочкову удалось составить карту, которая прилагается к книге. К счастью, авторы упоминали различные топографические объекты, овраги и склоны, реки и озера, «Петра Святого» (церковь на месте Петропавловского собора), а угловые дворы упоминали как минимум дважды. Таких опорных точек у краеведов собралось около 70.

Помимо трудолюбивого издателя, редактора и верстальщика Андрея Останина над изданием помогали работать историки Аскар Гатин, Татьяна Преображенская, Артур Тумаков. Рисунки древнего города специально для книги выполнил краевед, историк, как выяснилось, еще и график Андрей Кононенко, свои картины предоставил Фиринат Халиков. Традиционно автор благодарил на встрече и архитектора, краеведа Сергея Саначина с его строгим отношением к исторической топографии.

Андрей Кононенко нарисовал виды Казани XVI века. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Клочков в книге «Казань времен Ивана Грозного» погружает читателя в методы своей работы, подробно проговаривая и особенности рельефа, и огрехи в существовавших картах, а потом встает у Спасской башни и отправляется в путешествие с Борисовым, Кикиным и читателями. Вообще, было бы любопытно, если на этой основе в Минцифры создали бы VR-аттракцион. А что? Имена, профессии указаны, дома прорисованы.

Подробно рассказывает краевед о двух длинных улицах — это Воскресенская и Большая Спасская. Ранее их смешивали, порой говорили, что они относятся к разным эпохам. На самом же деле это две разных улицы, идущие по диагонали, пересекаясь где-то в районе Кави Наджми и Кремлевской (последняя в большей степени тождественна Большой Спасской).

— Все экскурсоводы и историки отождествляют Большую Проломную с Ногайской дорогой, — отметил Клочков улицу Баумана. — А я бы не стал торопиться. Судя по «Писцовой книге», в большей степени Ногайской дорогой является улица, ведущая к Ногайским воротам вкупе с улицей Спасской.

И обе эти улицы проходят у городского торга — это не только торговый двор, но и территория за его пределами (в районе Чернышевского и далее, где располагалась Коневая площадка). Прообраз нынешнего Гостиного двора, который, как выяснили Клочков с Аскаром Гатиным, сдвинулся по отношению к предшественнику на 12 метров. Был он караван-сараем, то есть лавки были обращены во внутрь.

Уже традиционно к книге прилагается карта. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Где жил Тренька Горбан?

Важная для Клочкова, родившегося рядом с Богородицким монастырем, тема — обретение Казанской иконы Божией матери. Этому посвящена глава «За двенадцать лет до «Казанского чуда», рассказывающая про сына боярского Дятлова, сына боярского Онучина, стрелецкого голову Субботу Чаадаева, стрелецкого пятидесятского Богдана Ложкина, стрельца Треньку Горбана, который, возможно, и был отцом Матрены — девочки, которая обнаружила икону.

— Я эту версию никому не навязываю, сами почитайте, подумайте, — отметил Клочков.

По традиции автор выходит за пределы посадских стен и рассказывает о Кураишевой стороне, где в то время формируется нынешняя Старо-Татарская слобода с внушительным кладбищем между современными Московской и Столбова. От погоста к концу XVIII века мало что осталось, а потом появился Сенной базар. Также попутно Клочков воссоздает общие очертания оборонительных укреплений и острога ханского периода.

Ближе к концу книги Клочков отмечает: возможно, когда-нибудь он возьмется и за путеводитель по Казанскому кремлю, с подробным описанием всего: от стен и башен до храмов и мечетей, благо в Писцовой книге об этом собрано немало информации.