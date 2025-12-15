В Казани за три дня выпало почти 40% месячной нормы осадков

На расчистку улиц выходят порядка 500 дорожных рабочих

Фото: Динар Фатыхов

С 11 по 13 декабря в городе выпало 19 мм снега, что составляет 38% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров в ходе «делового понедельника».

Ежедневно в уборке задействованы более 500 единиц специализированной техники, причем около 200 машин привлечены дополнительно по аренде для усиления снегоуборочной группировки. Параллельно на расчистку улиц выходят порядка 500 дорожных рабочих.

С начала активных снегопадов коммунальные службы израсходовали 5,5 тысячи тонн противогололедных материалов для обработки дорог. Общий объем вывезенного снега с городских магистралей с начала зимнего сезона превысил 15 тысяч тонн.

Напомним, по мнению метеорологов, скоро в республике снова потеплеет. О том, почему погода в этом году столь неустойчива, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева