The Guardian: экс-президент Сирии Асад осваивает офтальмологию на Рублевке

Его друг отметил, что медицина всегда была «давней страстью» экс-президента и «деньги явно не нужны» ему

Экс-президент Сирии Башар Асад, по данным британской газеты The Guardian, проживает в элитном районе Рублевка под Москвой и возобновил обучение офтальмологии. Издание ссылается на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Бывший сирийский лидер изучает русский язык и совершенствует свои медицинские знания. Один из друзей семьи Асада, поддерживающий с ней связь, отметил, что офтальмология всегда была «давней страстью» экс-президента, и «деньги явно не нужны» ему. Осведомленный источник подчеркнул, что Асад, который многими считается лидером последнего баасистского режима на Ближнем Востоке, сейчас посещает лекции по офтальмологии. Перед началом гражданской войны в Сирии Асад регулярно практиковал офтальмологию в Дамаске, и теперь, как предполагает издание, его потенциальной целевой аудиторией может стать богатая элита Москвы.

По данным двух источников, семья бывшего президента Сирии ведет уединенный, спокойный и роскошный образ жизни, разделяя время между Москвой и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Кремль воздерживается от комментариев по этому поводу. В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает никакой информацией о пребывании Асада в России.

Тем не менее источник, близкий к Кремлю, сообщил The Guardian, что Башар Асад в значительной степени «не имеет значения» для Владимира Путина и российской политической элиты. По словам источника, «Путин не терпит лидеров, которые теряют контроль над властью, и Асад больше не рассматривается как влиятельная фигура или даже как интересный гость, которого можно пригласить на ужин».

Асад, который занимал пост президента на протяжении 24 лет, с 17 июля 2000 года, уехал в Россию после отставки в декабре 2024 года, когда власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»*. В марте 2025 года в регионах, населенных алавитами, начались боестолкновения между силами нового правительства и сторонниками экс-президента.

Рената Валеева