Путин выразил благодарность главе Кировского и Московского районов Жаворонкову
Высокой оценки также удостоился глава управления градостроительных разрешений исполкома Казани Марсель Абдулхаков
Президент России Владимир Путин выразил благодарность ряду руководителей Казани за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
Среди награжденных — глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков. Высокой оценки также удостоился начальник управления градостроительных разрешений исполкома Казани Марсель Абдулхаков. В число награжденных вошла секретарь Казгордумы Альбина Рафикова. За значительный вклад в развитие культурной жизни республики благодарность президента получил замминистра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов.
Ранее президент России вручил государственные награды представителям Татарстана. Глава Высокогорского района РТ Равиль Хисамутдинов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
