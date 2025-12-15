В Ирландии задумались о вступлении в НАТО после инцидента с дронами

Они могли использоваться для наблюдения за самолетом президента Украины

Фото: Артем Дергунов

В Ирландии вновь обострилась дискуссия о возможном вступлении страны в НАТО. Причиной стали сообщения о предполагаемом проникновении российских военных беспилотников в ирландское воздушное пространство. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на источники в правительстве.

Как отмечает издание, эти беспилотники, предположительно, использовались для наблюдения за самолетом президента Украины Владимира Зеленского в ходе его официального визита в Дублин в ноябре.

В настоящее время безопасность воздушного пространства и морских границ страны в значительной степени обеспечивается Великобританией — силами Королевского флота и Королевских ВВС. При этом через ирландские территориальные воды проходят десятки стратегически важных трансатлантических кабелей, а аэропорт Шеннон активно используется США и другими странами НАТО в качестве ключевого логистического узла.

Согласно недавним опросам, около трети граждан поддерживают идею вступления Ирландии в НАТО, еще примерно треть пока не определились со своей позицией, что указывает на отсутствие консенсуса по этому вопросу.

Ирландия является членом ряда важных международных объединений. Она вступила в Европейский Союз (ЕС) 1 января 1973 года и является членом ООН с 1955 года. Страна не входит в Шенгенскую зону, но участвует в Общей визовой политике через соглашение с Великобританией (Ирландско-британский визовый режим). Ирландия также является членом еврозоны, используя евро в качестве национальной валюты.

Рената Валеева