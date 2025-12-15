В Нижнекамске появится подразделение онкологического диспансера
Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев
Мэра Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что на недавнем совещании с главой Минздрава Татарстана принято решение о создании в Нижнекамске подразделения Республиканского клинического онкологического диспансера. Ранее депутат Госсовета Альберт Ягудин выступил с обращением о необходимости создания филиала в городе.
— Это позволит повысить доступность лечения, обеспечить пациентов лекарственными препаратами и выстроить эффективную маршрутизацию. Таким образом пациентам не придется ездить далеко для получения регулярного лечения. То есть высокотехнологичная помощь будет оказываться в профильных клиниках республики, а базовое лечение и сопровождение пациентов — у нас, на территории Нижнекамска, — сообщил Радмир Беляев.
В настоящее время специалисты оценивают необходимый объем медицинской помощи, прорабатывают вопросы лекарственного обеспечения пациентов. Также планируется расширение перечня специализированных медицинских услуг, включая направления офтальмологии и отоларингологии. Особое внимание уделяется развитию стационарозамещающих технологий.
Напомним, что в РКБ в Казани запретили посещения больных из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
