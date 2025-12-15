Казанцы готовы отдать до 300 тыс. рублей на новогодний отдых во Вьетнаме

При этом чаще других жители столицы Татарстана выбирают Дубай

Фото: Елизавета Пуншева

По данным агрегатора туров «Турвизор», чаще всего казанцы предпочитают отправляться на новогодние каникулы в Объединенные Арабские Эмираты, Египет, российские регионы, Таиланд и Вьетнам. Средние расходы на путешествия варьируются от 82 тысяч рублей за короткий тур внутри страны до почти 300 тысяч рублей за недельный отдых в экзотическом регионе.

Самым популярным местом стала столица роскоши — Дубай, средний чек которого составил около 173 тыс. рублей за неделю отпуска. Далее следуют египетские курорты Шарм-эш-Шейх (188 тыс.) и Хургада (216 тыс.), тайская провинция Пхукет (287 тыс.) и эмират Шарджа (180 тыс.).

По данным агрегатора, в Таиланде и Вьетнаме казанцы предпочитают более длительные туры, а в России — короткие поездки — 5 ночей.

Ранее «Реальное время» писало, что лишь 2% казанцев будут отмечать Новый год за границей.



Ариана Ранцева