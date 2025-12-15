Казанцы готовы отдать до 300 тыс. рублей на новогодний отдых во Вьетнаме
При этом чаще других жители столицы Татарстана выбирают Дубай
По данным агрегатора туров «Турвизор», чаще всего казанцы предпочитают отправляться на новогодние каникулы в Объединенные Арабские Эмираты, Египет, российские регионы, Таиланд и Вьетнам. Средние расходы на путешествия варьируются от 82 тысяч рублей за короткий тур внутри страны до почти 300 тысяч рублей за недельный отдых в экзотическом регионе.
Самым популярным местом стала столица роскоши — Дубай, средний чек которого составил около 173 тыс. рублей за неделю отпуска. Далее следуют египетские курорты Шарм-эш-Шейх (188 тыс.) и Хургада (216 тыс.), тайская провинция Пхукет (287 тыс.) и эмират Шарджа (180 тыс.).
По данным агрегатора, в Таиланде и Вьетнаме казанцы предпочитают более длительные туры, а в России — короткие поездки — 5 ночей.
Ранее «Реальное время» писало, что лишь 2% казанцев будут отмечать Новый год за границей.
