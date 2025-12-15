За 10 месяцев турпоток в Татарстан вырос на 18%

Главными точками притяжения стали Казанский кремль, остров-град Свияжск, Болгар, Елабуга, Тетюши

За январь — октябрь прирост турпотока в Татарстан составил порядка 18%, сообщил в ходе пресс-конференции об итогах сезона глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Он подчеркнул, что по итогам года цифра может вырасти.

За лето турпоток в республику увеличился на 4,6%, добавил Иванов. Главными точками притяжения стали Казанский кремль, остров-град Свияжск, Болгар, Елабуга, Тетюши. Больше всего выросло число гостей в Чистополе — там открылась пристань, соответственно, появился круизный турпоток.

«Хороший прирост» показывают речные маршруты, становится популярнее автотуризм, рассказал глава Госкомитета по туризму.

Напомним, в прошлом году Татарстан принял 4,3 млн туристов, а к 2030 году планирует привлечь в полтора раза больше — 7 млн. Болевой точкой для республики, как и для всех остальных регионов ПФО, остается недостаток номерного фонда.

