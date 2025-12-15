Лувр 15 декабря закрылся для посетителей из-за забастовки

Сотрудники указывают на ряд системных проблем, обострившихся в последние месяцы

Лувр 15 декабря не принимает посетителей — учреждение закрыто в связи с забастовкой сотрудников. Официальное сообщение об этом размещено на сайте парижского музея:

— В связи с забастовкой музей в настоящее время закрыт. Приносим извинения за доставленные неудобства.

По данным газеты Le Monde, на собрании в стенах Лувра 400 сотрудников единогласно поддержали проведение забастовки в течение всего дня 15 декабря. Отдельные работники выступают за бессрочную забастовку, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Причиной протеста стали накопившиеся претензии персонала к методам управления администрации музея. Сотрудники указывают на ряд системных проблем, обострившихся в последние месяцы. В частности, их недовольство вызвано тем, что музейные помещения регулярно закрываются значительно позже официально установленного времени работы. Это происходит по нескольким причинам: нехватка персонала, технические неполадки и ветхость здания.

Кроме того, работники сообщают о постоянном росте рабочей нагрузки, ужесточении управленческих практик и противоречивых указаниях со стороны руководства, которые затрудняют качественное обслуживание посетителей.

Напомним, 19 октября грабители проникли в Лувр и похитили девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб оценивается в 88 млн евро.

Одно из украшений — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена. Директор Лувра Лоранс Де Кар ранее отмечала, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.



Рената Валеева