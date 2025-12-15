Татарстан присоединился к федеральному проекту «Тариф»

Цель инициативы — повысить прозрачность, обоснованность и справедливость тарификации коммунальных ресурсов

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан присоединился к федеральному проекту «Тариф», нацеленному на внедрение цифровой системы тарифообразования в сфере жилищно-коммунальных услуг. Проект реализуется Федеральным антимонопольным ведомством совместно с восемью пилотными регионами, включая республику.

Председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета Татарстана Андрей Егоров подчеркнул важность цифровизации процесса формирования тарифов, поскольку она затронет интересы более 4 млн граждан республики. Цель инициативы — повысить прозрачность, обоснованность и справедливость тарификации коммунальных ресурсов.

В настоящий момент Федеральная государственная информационная система «Тариф» функционирует в тестовом режиме, реализуя экспертизу в трех направлениях: вода, отопление и канализация. Планируется добавить модуль по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По словам председателя Государственного комитета РТ по тарифам Рената Гайнутдинова, подключение ресурсоснабжающих компаний к системе запланировано на второй квартал 2026 года, а полноценная эксплуатация всех компонентов начнется в 2026—2027 годах.

Создание единой информационной системы позволит эффективнее контролировать установление тарифов, снизить бюрократическую нагрузку и сократить издержки, повысив доступность и точность данных для населения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Татарстана утвердили постановление о повышении стоимости жилищно-коммунальных услуг в регионе.

Дмитрий Зайцев