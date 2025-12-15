В Казани провели капремонт отдела полиции «Гагаринский» почти за 200 млн рублей

В ходе реконструкции фундамент здания был усилен и поднят на 50 сантиметров

Отдел полиции №7 «Гагаринский» в Казани возобновил работу после капитального ремонта. На службу заступили 107 сотрудников, которые могут обеспечить безопасность 29,7 тыс. жителей района. Об этом сообщила администрация города. Открытие посетил мэр Казани Ильсур Метшин.

Капитальный ремонт начался 31 июля 2024 года. До его начала двухэтажное здание находилось в критическом состоянии: были обнаружены трещины на стенах, крен конструкций и пришедшие в негодность деревянные перекрытия. Особую опасность представляла теплотрасса под крышей, из-за которой образовывались сосульки.

В ходе реконструкции фундамент здания был усилен и поднят на 50 сантиметров. Межэтажные перекрытия укрепили металлическими конструкциями и залили бетоном, стены дополнительно стянули. Были полностью заменены все инженерные системы: отопление, вентиляция, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. На ремонт было потрачено более 198 млн рублей. Также были обновлены подъездные пути, прилегающая территория, мебель и навигационные элементы.

Напомним, что в Казани до конца года отремонтируют системы дымоудаления в 16 многоквартирных домах.

Наталья Жирнова