Минниханов посетил презентацию года «Казань — культурная столица исламского мира»

В мероприятии поучаствовала министр культуры Ольга Любимова

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Москве состоялась презентация года «Казань — культурная столица исламского мира». Мероприятие прошло в Доме приемов МИД России при участии раиса Татарстана Рустама Минниханова и министра культуры России Ольги Любимовой. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

На презентацию были приглашены представители дипломатического корпуса стран исламского мира, федеральных министерств и международных организаций. По итогам 13-й конференции министров культуры стран исламского мира, прошедшей в феврале в Джидде (Саудовская Аравия), Казани присвоен почетный статус культурной столицы исламского мира на 2026 год. Рустам Минниханов выразил благодарность руководству ИСЕСКО, ОИС и правительству страны за поддержку этого решения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Татарстан, как часть многонациональной России, гордится и дорожит возможностью вносить свой вклад в гармоничное укрепление этих отношений. В настоящее время в России проживает более 20 миллионов мусульман, свыше двух миллионов из них — в нашей республике. Это делает Татарстан и его тысячелетнюю столицу важным центром сохранения и развития исламской культуры,— подчеркнул Рустам Минниханов.

В рамках предстоящего года в Казани планируется проведение ряда крупных мероприятий: заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», Форум министров культуры стран Организации исламского сотрудничества, Фестиваль благопристойной и этнической моды, Фестиваль культур, Казанский международный фестиваль мусульманского кино и другие международные молодежные события.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана выразил уверенность, что мероприятия года станут важной платформой для укрепления диалога между Россией и странами Организации исламского сотрудничества. Ранее Рустам Минниханов принял участие в московском форуме «Мир и доверие в эпоху деглобализации: исламский взгляд на вызовы современности».



Наталья Жирнова