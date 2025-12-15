Фестиваль НУР в 2026 году впервые выйдет за пределы центра города
В Казани анонсировали даты проведения мероприятия в следующем году
Мультимедиа-студия formate объявила о проведении шестого фестиваля медиаискусства НУР в Казани. Мероприятие состоится с 28 по 31 мая 2026 года, сообщает пресс-служба фестиваля.
Программа фестиваля включает несколько ключевых событий. 28 мая состоится шоу-открытие в формате аудиовизуального перформанса. Особенностью фестиваля станет появление главного пространства — main spot — на территории экстрим-парка «Урам». Здесь разместятся центр аккредитации, инсталляции, лекторий, партнерские зоны, фуд-корт и основные фестивальные активности.
Второй кластер фестиваля охватит исторический центр Казани. Памятники архитектуры и общественные пространства станут площадками для инсталляций и перформансов. Зрителей ожидает маппинг-шоу на Спасской башне Казанского кремля.
Организаторы также анонсировали расширение географии фестиваля: впервые мероприятия выйдут за пределы центра города. Третий кластер программы будет представлен позднее.
