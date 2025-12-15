Минниханов: диалог России и исламского мира опирается на глубокие исторические корни

В Москве он принял участие в мероприятии, приуроченном к 950‑летию медресе «Низамийа»

Раис Татарстана Рустам Минниханов — председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» — принял участие в московской конференции «Диалог «Россия — Исламский мир»: общее культурное наследие как основа сотрудничества».



Мероприятие приурочено к 950‑летию медресе «Низамийа» — первого на территории современной России и Европы учебного заведения университетского типа. Об этом напомнила пресс-служба главы республики.

В своем выступлении Минниханов подчеркнул, что диалог России и исламского мира опирается на глубокие исторические корни. Он отметил: это взаимодействие давно знакомых цивилизаций, которые сформировали общее культурно‑историческое пространство на территории Евразии.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Особое внимание глава Группы стратегического видения уделил ценностям, объединяющим эти цивилизации.

— Важнейшими для этих цивилизаций являются понятия справедливости и взаимоподдержки, а так же уважения к старшим поколениям, к семейным ценностям, к народам и религиям — отметил он.

Кроме того, Минниханов рассказал о роли Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» как важного инструмента взаимодействия между странами и сообществами.

Ранее Минниханов подчеркнул, что мусульманская умма, объединяющая более четверти населения планеты, играет все более значимую роль в формировании новой архитектуры международных отношений. Особое внимание раис республики уделил историческому и современному значению ислама в России.

Рената Валеева