Главная городская елка у центра семьи «Казан» откроется 23 декабря

Жителей ждут концерты, ярмарки и тематический трамвай Деда Мороза

Фото: Динар Фатыхов

Главная городская елка у центра семьи «Казан» откроется 23 декабря в 18:00. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа с участием хедлайнеров: духового оркестра Just Brass, групп Хопелес и Майкрайз, артистов казанской городской филармонии. На площади также будет ярмарка, сообщает мэрия Казани.

Встреча Нового года будет организована на двух главных площадках города: в парке «Черное озеро» и у главной елки у центра семьи «Казан». Посетителей парка ожидает DJ-сет, выступления кавер-группы «Швейцария», яркое барабанное шоу и интерактивная концертная программа с элементами караоке. Торжества завершатся в 2 часа ночи.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Вместе с тем специально подготовленный праздничный рейс маршрута №5 начнет работу с 1 по 6 января. Каждый день с 14:00 до 15:30 гости смогут отправиться в путешествие на ярко украшенном вагоне вместе с Дедушкой Морозом, помощником Снежным Барсом и символом наступающего года — лошадкой. Во время рейса пассажиров ждут сюрпризы, конкурсы и общение с волшебной говорящей шляпой, способной читать мысли.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане Дед Мороз может заработать 180 тыс. рублей за сезон.

Ариана Ранцева