ЕС ввел санкции против пяти физлиц и четырех юрлиц, связанных с российской нефтью

В список физлиц также попали граждане Азербайджана и пакистано-канадский бизнесмен

Евросоюз ввел санкции против пяти физических и четырех юрлиц, которые, по данным Совета ЕС, причастны к поставкам российской нефти. Соответствующий документ размещен в официальном журнале ЕС.

В санкционные списки включены бизнесмены, имеющие связи с госкомпаниями «Роснефть» и «Лукойл», а также судоходные компании, зарегистрированные в ОАЭ, Вьетнаме и России.

В список физлиц попали граждане Азербайджана и пакистано-канадский бизнесмен. Среди юрлиц — Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC (ОАЭ), Hung Phat Maritime Trading (Вьетнам) и российская ООО «Севертрансбункер».

Напомним, главы министерств иностранных дел стран Евросоюза планируют обсудить введение новых санкций против России. Ключевой мерой станет включение в санкционный черный список 40 танкеров, задействованных в перевозке российской нефти.



Рената Валеева