В Казани до конца года отремонтируют системы дымоудаления в 16 многоквартирных домах

Ранее 1,9 тыс. квартир в 23 домах Авиастроительного, Кировского и Московского районов остались полностью без газа

Фото: Александра Шарафиева

В Казани до конца 2025 года планируют завершить ремонт систем дымоудаления в 16 многоквартирных домах. Работы направлены на восстановление работоспособности газового оборудования и возобновление горячего водоснабжения для сотен квартир. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Проблема возникла после масштабной проверки систем дымоудаления и вентиляции в 49 многоквартирных домах Авиастроительного, Кировского и Московского районов. В ходе инспекции выявили дефекты, из‑за которых пришлось экстренно отключить газ в газовых водогрейных колонках. В результате 1 894 квартиры в 23 домах остались полностью без газа, а еще 233 квартиры в 26 домах — частично.



Собственникам помещений предложили два варианта:

отремонтировать дымоходы и вернуть газовое горячее водоснабжение;

перейти на централизованное горячее водоснабжение (ГВС) с установкой индивидуального теплового пункта.

Однако не все жильцы поддержали предложенные меры: по итогам общих собраний управляющие компании получили отказ от участия в программе капремонта в 12 домах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

11 декабря состоялся конкурс по выбору подрядчика для выполнения ремонтных работ в 37 домах. Заказчиком выступает региональный оператор программы — Фонд ЖКХ, а генподрядчиком определено ООО «ПАК».

Ремонт будет проводиться двумя основными методами:

в 18 домах — закладка внутрь канала полимерного «чулка» для обеспечения герметичности;

в 17 домах — нанесение футеровочного слоя цементно‑песчаным полимерным составом.

В двух домах, где проектные решения изначально запрещают эксплуатацию газовых колонок, организуют централизованное ГВС: проложат внутренние сети и установят тепловой пункт.



Рената Валеева