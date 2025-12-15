В Мензелинском районе ликвидировали социальный приют «Тургай»

Это объяснили оптимизацией инфраструктуры отрасли соцзащиты

Фото: Реальное время

Кабмин Татарстана принял решение о ликвидации ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай» в Мензелинском районе. Соответствующее постановление, подписанное премьер‑министром Татарстана Алексеем Песошиным, направлено на оптимизацию инфраструктуры отрасли социальной защиты и повышение эффективности бюджетных расходов республики.

Приют располагался в селе Старая Матвеевка.

Учреждение было открыто 6 ноября 2019 года. За время работы приют реализовал ряд социальных инициатив. В частности, в декабре 2024 года сообщалось о результатах проекта «Семейная гостиная»: благодаря ему 94% воспитанников Мензелинского района удалось вернуть в родные семьи.



Рената Валеева