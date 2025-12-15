Новости общества

21:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Мензелинском районе ликвидировали социальный приют «Тургай»

13:39, 15.12.2025

Это объяснили оптимизацией инфраструктуры отрасли соцзащиты

В Мензелинском районе ликвидировали социальный приют «Тургай»
Фото: Реальное время

Кабмин Татарстана принял решение о ликвидации ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай» в Мензелинском районе. Соответствующее постановление, подписанное премьер‑министром Татарстана Алексеем Песошиным, направлено на оптимизацию инфраструктуры отрасли социальной защиты и повышение эффективности бюджетных расходов республики.

Приют располагался в селе Старая Матвеевка.

Учреждение было открыто 6 ноября 2019 года. За время работы приют реализовал ряд социальных инициатив. В частности, в декабре 2024 года сообщалось о результатах проекта «Семейная гостиная»: благодаря ему 94% воспитанников Мензелинского района удалось вернуть в родные семьи.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также