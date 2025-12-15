Зеленский поручил депутатам разработать инициативы о выборах во время военного положения
Они могут состояться в течение 60—90 дней
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести выборы в условиях военного положения и ожидает от депутатов Верховной Рады предложений по соответствующим законодательным инициативам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «РБК-Украина».
По словам украинского лидера, он готов баллотироваться и уже обратился к Соединенным Штатам с просьбой обеспечить безопасность проведения такого голосования. В случае выполнения необходимых условий, выборы могут состояться в течение 60—90 дней. Зеленский также подчеркнул, что поддерживает проведение выборов, чтобы «не давать повода для манипуляций».
Согласно действующей конституции Украины, проведение выборов президента и парламента запрещено на период действия военного положения. Военное положение было введено в феврале 2022 года после начала полномасштабных боевых действий и с тех пор неоднократно продлевалось.
Ранее, 10 декабря, Зеленский отреагировал на предложение американского лидера Дональда Трампа о необходимости проведения досрочных выборов на Украине, выразив готовность внести поправки в законодательство. Для реализации этой инициативы глава украинского государства обратился за помощью к США и странам Европы, призвав их содействовать обеспечению необходимых условий безопасности.
Очередные выборы президента Украины должны были пройти весной 2024 года.
