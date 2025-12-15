Шри-Ланка готова нарастить приток трудовых мигрантов в Россию

Помимо трудовой миграции, стороны активно развивают и другие направления сотрудничества

Фото: Артем Дергунов

Посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера заявила о готовности наращивать приток трудовых мигрантов в Россию. Об этом сообщает ТАСС. По ее словам, страна обладает значительным потенциалом квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы.

Шобини Гунасекера отметила высокую адаптивность и трудоспособность ланкийских специалистов, что делает их привлекательными для многих стран-импортеров рабочей силы. В контексте сотрудничества с Россией это особенно актуально на фоне существующего дефицита рабочей силы в стране. Помимо трудовой миграции, стороны активно развивают и другие направления сотрудничества. Посол подчеркнула хорошие перспективы в туристической сфере, а также сообщила о ведущихся обсуждениях в области энергетики.

Среди перспективных направлений сотрудничества Гунасекера выделила фармацевтическую отрасль, медицину, искусственный интеллект и возобновляемую энергетику. В настоящее время по этим направлениям ведутся конструктивные переговоры между странами.



Наталья Жирнова