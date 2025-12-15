Российские ПВО за сутки уничтожили 545 беспилотников и ракету «Гром-2»

Над Москвой перехватили 21 дрон, сообщил Собянин

Фото: Татьяна Демина

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 545 беспилотников самолетного типа и одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2», выпущенные ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

— Средствами ПВО сбиты оперативно-тактическая ракета «Гром-2», 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 545 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, с начала проведения СВО уничтожено 669 самолетов, 283 вертолета, 103 182 беспилотных летательных аппарата, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 546 танков и других боевых бронированных машин, 1 631 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31 915 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 49 076 единиц специальной военной автомобильной техники.



В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего в направлении столицы. Это уже 21-й БПЛА, нейтрализованный над Московской областью с начала суток. В течение дня в аэропортах Москвы четырежды вводился план «Ковер» из-за угрозы воздушных атак.

Ранее в Минобороны России сообщили о сбитии 130 украинских беспилотников над различными регионами страны в ночь на 15 декабря.

Рената Валеева