В РКБ запретили посещения больных из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Согласно новым правилам, полностью запретили посещения родственников и допуск ухаживающих лиц в отделения реанимации, пульмонологии и гематологии

Фото: Динар Фатыхов

В связи с увеличением числа случаев ОРВИ и гриппа в Республиканской клинической больнице введены временные ограничительные меры. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Согласно новым правилам, полностью запретили посещения родственников и допуск ухаживающих лиц в отделения реанимации, пульмонологии и гематологии. В остальных отделениях допустили пропуск одного ухаживающего к тяжелобольным пациентам при условии отсутствия у него симптомов ОРВИ. На всей территории медицинского учреждения ввели обязательный масочный режим для всех посетителей и персонала. Также временно прекращены консультативные приемы амбулаторных пациентов в стационарных отделениях больницы.

Сообщается, что данные меры направлены на предотвращение распространения вирусных заболеваний и обеспечение безопасности пациентов и медицинского персонала. Ранее в Дагестане зарегистрировали два смертельных случая от гонконгского гриппа.

Наталья Жирнова