Нижнекамску передали 15 автобусов «НЕФАЗ» и «ЛОТОС» по национальному проекту

Мэр города Радмир Беляев поделился видео с новым городским транспортом

Фото: Динар Фатыхов

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы Минпромторга РФ город Нижнекамск получил 15 новых автобусов. Поставка осуществлена через АО «ГТЛК», сообщает Минтранс Татарстана.

Транспортное обновление городского пассажирского парка включает пять автобусов среднего класса марки «НЕФАЗ» и 10 автобусов большого класса марки «ЛОТОС». Все транспортные средства адаптированы для работы на природном газе и удобны для пассажиров. Новый транспорт будет задействован в регулярных перевозках по городу.

Пассажировместимость новых автобусов различается: модели «НЕФАЗ» рассчитаны на перевозку до 70 человек, а автобусы большого класса «ЛОТОС-105» способны вместить 92 пассажира.

Обновление общественного транспорта проводится в соответствии с федеральным проектом «Развитие общественного транспорта». Согласно установленным показателям на 2025 год, доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, должна составлять 85%. Стоит отметить, что в этом году новые автобусы также получили Набережные Челны (80 единиц) и Зеленодольск (12 единиц).

Наталья Жирнова