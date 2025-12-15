Минниханов удостоил экс-главу комитета по тарифам Груничева медалью «100 лет ТАССР»
Вместе с ним аналогичной наградой отметили известную олимпийскую чемпионку из Набережных Челнов Гульнару Галкину-Самитову
Раис Татарстана Рустам Минниханов удостоил медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан и высокие достижения в профессиональной деятельности:
- Биканова Сергея — электрогазосварщика акционерного общества КМПО;
- Галкину-Самитову Гульнару — тренера-преподавателя спортшколы олимпийского резерва «Яр Чаллы»;
- Груничева Александра — профессора кафедры управления человеческими ресурсами Института управления, экономики и финансов КФУ;
- Куканова Александра — заместителя директора Главного управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при республиканском Минтрансе;
- Лотфуллину Кадерию — бухгалтера МУП города Казани «Городское благоустройство»;
- Мусина Рафиса — президента региональной общественной организации «Федерация тхэквондо» Татарстана;
- Назмутдинову Раузу — начальника отдела учета, отчетности и кадрового обеспечения управления градостроительных разрешений исполкома Казани;
- Сабирова Ильгиза — слесаря механосборочных работ филиала акционерного общества КМПО Зеленодольского машиностроительного завода;
- Смирнова Владимира — токаря акционерного общества КМПО;
- Чканову Татьяну — заведующую научно-экспозиционным отделом Нацмузея Татарстана;
- Шайхиева Ильдара — завкафедры инженерной экологии Казанского национально-исследовательского технологического университета.
Ранее «Реальное время» писало, что президент России вручил государственные награды представителям Татарстана.
