Минниханов удостоил экс-главу комитета по тарифам Груничева медалью «100 лет ТАССР»

15:58, 15.12.2025

Вместе с ним аналогичной наградой отметили известную олимпийскую чемпионку из Набережных Челнов Гульнару Галкину-Самитову

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов удостоил медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан и высокие достижения в профессиональной деятельности:

  • Биканова Сергея — электрогазосварщика акционерного общества КМПО;
  • Галкину-Самитову Гульнару — тренера-преподавателя спортшколы олимпийского резерва «Яр Чаллы»;
  • Груничева Александра — профессора кафедры управления человеческими ресурсами Института управления, экономики и финансов КФУ;
  • Куканова Александра — заместителя директора Главного управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при республиканском Минтрансе;
  • Лотфуллину Кадерию — бухгалтера МУП города Казани «Городское благоустройство»;
  • Мусина Рафиса — президента региональной общественной организации «Федерация тхэквондо» Татарстана;
  • Назмутдинову Раузу — начальника отдела учета, отчетности и кадрового обеспечения управления градостроительных разрешений исполкома Казани;
  • Сабирова Ильгиза — слесаря механосборочных работ филиала акционерного общества КМПО Зеленодольского машиностроительного завода;
  • Смирнова Владимира — токаря акционерного общества КМПО;
  • Чканову Татьяну — заведующую научно-экспозиционным отделом Нацмузея Татарстана;
  • Шайхиева Ильдара — завкафедры инженерной экологии Казанского национально-исследовательского технологического университета.

Ранее «Реальное время» писало, что президент России вручил государственные награды представителям Татарстана.

Ариана Ранцева

Общество Татарстан

