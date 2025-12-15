Как казанцы проведут новогодние праздники: мэрия подготовила полную афишу

Ожидается разнообразная программа для всех возрастов

Фото: Михаил Захаров

Казанцам подготовили развлечения на любой вкус

Более 500 мероприятий пройдут в Казани в преддверии Нового года и в зимние каникулы. Программа охватывает практически все городские парки и общественные пространства, создавая праздничную атмосферу для гостей столицы и жителей разных возрастов. Об этом сообщил замруководителя исполкома, курирующий вопросы социальной сферы Азат Абзалов.

Главные события начинаются уже на этой неделе с традиционного зажигания огоньков на елках в парках с участием Деда Мороза и Снегурочки. Одно из центральных мероприятий пройдет в театре кукол «Экият», где установят новую 20-метровую елку, а также откроют новогоднюю ярмарку, фотозоны и деревянную горку для катания на тюбингах. В Лядском саду представят тематическую елку «Вам светит счастье». 16-метровое новогоднее дерево установили и в детском парке «Елмай».

Особенно насыщенная программа ожидает гостей парка «Черное озеро». 23 и 24 декабря здесь стартует открытая бесплатная вечеринка «БиЮ Party», а на катке откроется «Будка поздравлений», где каждый сможет оставить видеоролик с поздравлениями для жителей и гостей Казани. Каток станет местом музыкальных выступлений и семейного досуга вплоть до Международного дня фигурного катания 8 января, когда ожидается модный показ и показательные выступления спортсменов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Главная городская елка откроется уже 23 декабря, а встретить Новый год можно будет на двух площадках

У Центра семьи «Казан» главная городская елка зажжет огни 23 декабря, тут же торжественно откроется развлекательная зона и торговые ряды. Концертную программу представят духовой оркестр Just Brass, исполнители Хопелес и Майкрайз, музыканты Казанской городской филармонии.

Центральная встреча Нового года пройдет одновременно на двух главных площадках — у елки в центре города и в парке «Черное озеро». Здесь гостей порадуют музыкой, танцами, фейерверками и развлечениями до поздней ночи. Каждая из площадок будет работать под новогодний бой курантов.

Вместе с тем запланировано множество интересных событий, начиная с традиционного концерта «Ретро Новый год» в парке «Крылья Советов» и заканчивая творческими вечерами и семейными играми в других парках и дворцах культуры.

Продолжит праздничную программу марафон ярких фестивалей, ледовых аттракционов и культурных событий, охватывая декабрь и январь. Дополнительные развлечения включают эксклюзивные мероприятия, мастер-классы и спортивные соревнования. Завершатся длинные новогодние каникулы семейным фестивалем в Горкинско-Ометьевском лесу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Есть досуг и для туристов, но все должно быть безопасно

По словам главы Дирекции парков и скверов Айгуль Латыповой, часть событий удалось реализовать при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова, а именно благодаря гранту «Курше Фест» — его обладателями стали сразу восемь команд, получивших финансирование праздника.

Не оставят без внимания и туристов, которые готовятся провести каникулы в Казани. Для них, по словам главы Комитета по развитию туризма Александра Шавлиашвили, приготовили спецпредложения в заведениях и гостиницах. А в аэропорту их будет встречать стенд с путеводителем по городу.

При этом, как заметил мэр Казани Ильсур Метшин, главное при проведении праздничных мероприятий — не омрачить их. И потребовал проработать вопрос безопасности с МВД.

Полная программа мероприятий — на официальных сайтах Дирекции парков и скверов Казани и портале мэрии Казани kzn.ru.

Дмитрий Зайцев