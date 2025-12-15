Власти Татарстана утвердили повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги
Стоимость услуг вырастет сначала на 1,7%, а осенью жители крупных городов заплатят на 18,2% больше
Власти Татарстана утвердили постановление о повышении стоимости жилищно-коммунальных услуг в регионе. Согласно документу, первое повышение тарифов состоится 1 января текущего года и составит 1,7%, следует из постановления.
Второе повышение планируется с 1 октября. Тогда стоимость коммунальных услуг увеличится в большинстве районов региона на 13,4%. Однако для крупных городов, таких как Казань, Набережные Челны, Зеленодольск и других, а также некоторых поселений предусмотрено дополнительное увеличение тарифа до 18,2%.
Ранее «Реальное время» писало, какие причины повышения тарифов ЖКХ в Татарстане, утвержденных правительством, озвучили на заседании Госсовета.
