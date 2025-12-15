Новости общества

Дети и подростки стали чащи травиться алкоголем

15:16, 15.12.2025

В большинстве случаев речь идет об ошибочном приеме веществ по недосмотру взрослых

Фото: Реальное время

В Татарстане за период с 8 по 14 декабря зарегистрирован 51 случай острых отравлений химической этиологии. На прошлой неделе зафиксировано 54 таких случая. Такие данные привел региональный Роспотребнадзор.

Около 53% отравлений пришлось на мужское население, 47% — на женское. На отчетной неделе на детей и подростков пришлось по 15,7% случаев. Для сравнения: неделей ранее доля таких отравлений составляла 9,2%. В большинстве случаев речь идет об ошибочном приеме веществ по недосмотру взрослых.

Специалисты также проанализировали мотивы отравлений. Среди преднамеренных случаев:

  • 50% составили суицидальные попытки;
  • 10% связаны с употреблением наркотических веществ;
  • 40% пришлись на отравления с целью одурманивания.
Мария Зверева / realnoevremya.ru

В структуре случайных отравлений лидируют случаи «с целью опьянения» — 58,3%. На «ошибочный прием» веществ пришлось 37,6%, а на прочие причины — 4,1%.

Рената Валеева

