Дети и подростки стали чащи травиться алкоголем
В большинстве случаев речь идет об ошибочном приеме веществ по недосмотру взрослых
В Татарстане за период с 8 по 14 декабря зарегистрирован 51 случай острых отравлений химической этиологии. На прошлой неделе зафиксировано 54 таких случая. Такие данные привел региональный Роспотребнадзор.
Около 53% отравлений пришлось на мужское население, 47% — на женское. На отчетной неделе на детей и подростков пришлось по 15,7% случаев. Для сравнения: неделей ранее доля таких отравлений составляла 9,2%. В большинстве случаев речь идет об ошибочном приеме веществ по недосмотру взрослых.
Специалисты также проанализировали мотивы отравлений. Среди преднамеренных случаев:
- 50% составили суицидальные попытки;
- 10% связаны с употреблением наркотических веществ;
- 40% пришлись на отравления с целью одурманивания.
В структуре случайных отравлений лидируют случаи «с целью опьянения» — 58,3%. На «ошибочный прием» веществ пришлось 37,6%, а на прочие причины — 4,1%.
