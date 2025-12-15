Путевки в санатории Татарстана подорожали на 17%

В среднем стоимость составила порядка 4 170 рублей в сутки на человека

Фото: Динар Фатыхов

Путевки в санатории Татарстана за 10 месяцев этого года подорожали на 17% — в среднем стоимость составила порядка 4 170 рублей в сутки на человека. Об этом рассказал на пресс-конференции председатель правления Республиканской ассоциации санаторно-курортных организаций (РАСКУ) «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

По его словам, средняя продолжительность путевки — 9,4 дня. Она снизилась на 6% в связи с тем, что в республике стали популярны туры выходного дня, добавил спикер. Востребованностью они пользуются, в частности, у молодой аудитории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Жители крупных мегаполисов приезжают на выходные. Далее эти же гости покупают путевки на полноценную оздоровительную программу на 10—12 дней, — сообщил Терентьев.



Доходы здравниц увеличились на 11%, составив почти 1,5 млрд рублей. Средняя загрузка на сегодня составляет 65—70%, что в целом является средним показателем. «Пустуют номера невысокого уровня, номера повышенной комфортности заняты практически круглый год», — утверждает спикер.



Напомним, Татарстан поднялся с 8-го на 7-е место среди всех регионов страны по количеству принятых отдыхающих. В ПФО регион стабильно занимает второе место, уступая только Башкортостану. Подробнее о том, с какими вызовами могут столкнуться санатории Татарстана, — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина