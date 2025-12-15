В Татарстане 16 декабря сохранится сильный ветер и ожидается метель

По данным синоптиков, видимость на дорогах снизится до 1—2 километров

Фото: Артем Дергунов

ГУ МЧС России по РТ объявило о сохранении непогоды. Вечером 15 декабря, а также в ночное и утреннее время 16 декабря 2025 года на территории Татарстана, включая Казань, ожидается сильная метель.

По данным синоптиков, видимость на дорогах снизится до 1—2 километров. Метеорологи прогнозируют порывистый ветер со скоростью до 15—18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует гражданам соблюдать особую осторожность при передвижении. Для перехода через дорогу следует использовать только надземные или подземные пешеходные переходы.

Наталья Жирнова