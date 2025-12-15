Росфинмониторинг получил доступ к данным Национальной системы платежных карт

Указ подписал Владимир Путин

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга в сфере контроля финансовых операций. Согласно документу, ведомство получит право на безвозмездной основе получать информацию от Национальной системы платежных карт (НСПК).

Новый закон позволяет Росфинмониторингу отслеживать операции, совершаемые через сервис быстрых платежей и платежные карты. Доступ будет распространяться на транзакции, проводимые через личный кабинет или посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Закон также предусматривает предоставление информации об операциях с использованием универсального платежного кода.

Цель нововведений — усиление мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Напомним, что Банк России ведет диалог с банками об отключении карт Visa и Mastercard.

Наталья Жирнова