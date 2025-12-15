Военные взяли под контроль населенный пункт Песчаное в Днепропетровской области

Это первый населенный пункт в данном районе на левом берегу реки Гайчур, перешедший под контроль российских сил

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Песчаное в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.

Как уточняется, небольшое село Песчаное расположено к северу от административной границы с Запорожской областью. Это первый населенный пункт в данном районе на левом берегу реки Гайчур, перешедший под контроль российских сил.

Напомним, 7 декабря российские войска сообщали об освобождении населенного пункта Кучеровка в Харьковской области и завершении освобождения Ровного в ДНР.

Рената Валеева